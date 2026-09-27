Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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27.09.2026 22:25:55
Why Meta Platforms Stock Jumped 13% This Week
Shares of Meta Platforms (NASDAQ: META) rose 13% this past week, driven by excitement over the tech titan's new Muse personal artificial intelligence (AI) agent and innovative devices designed to expand its capabilities.
Meta's new AI agent app quickly surged to the top of Apple's rankings for the most-downloaded free iPhone apps in the U.S. Users are intrigued by Muse's ability to perform tasks like managing email, shopping, and making travel reservations.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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25.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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25.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|659,80
|-3,55%
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