Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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08.04.2026 22:33:17
Why Meta Platforms Stock Jumped Today
Tech stocks were surging broadly on news of the two-week ceasefire in Iran, and Meta Platforms (NASDAQ: META) caught a tailwind from that catalyst, which triggered a move back into risk assets.However, there was some company-specific news that drove the stock even higher today as the company announced the launch of a new AI large language model this afternoon.As a result, Meta stock closed up 6.4% on the news, getting a boost after the news came out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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07.04.26
|Iran: Internet-Blackout bis Kriegsende (dpa-AFX)
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03.04.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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31.03.26
|Freundlicher Handel in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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27.03.26
|Meta-Aktie schwächer: Streit mit Verbraucherzentralen könnte mit Vergleich enden (dpa-AFX)
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27.03.26
|KORREKTUR/Sammelklage: Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich (dpa-AFX)
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27.03.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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