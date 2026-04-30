Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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30.04.2026 18:07:04
Why Meta Platforms Stock Just Dropped
Meta Platforms (NASDAQ: META) stock tumbled 9.1% through 11:45 a.m. ET Thursday despite beating its Q1 earnings report last night. Heading into the report, analysts forecast Meta to earn $6.65 per share on sales of $55.5 billion. In fact, Meta earned $10.44 per share on sales of $56.3 billion. So what's wrong with that? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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