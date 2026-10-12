Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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12.10.2026 21:08:25
Why Meta Platforms Stock Rallied Monday Morning
Shares of Meta Platforms (NASDAQ:META) rallied Monday morning, gaining as much as 4.7%. As of 2:56 p.m. ET, the stock was still up 3.6%.
The catalyst that sent the social media and artificial intelligence (AI) specialist higher was the launch of its latest AI model, Muse Wonder.
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