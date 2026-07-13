Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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13.07.2026 03:51:48

Why Meta Platforms Stock Surged This Week

Shares of Meta Platforms (NASDAQ: META) climbed about 15% this past week after the social media and cloud computing colossus disclosed some exiting developments.Image source: The Motley Fool.Meta will launch a custom-designed artificial intelligence (AI) chip in September, according to a Reuters. The new chips are part of the cloud giant's plans to increase its computing capacity to 14 gigawatts (GW) in 2027 from a projected 7 GW in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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