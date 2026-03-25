Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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25.03.2026 01:45:00

Why Meta Stock Could Fall Even Further

There's a lot in Meta Platforms' (NASDAQ: META) recent financial updates for the bulls to like. The social media giant is generating incredible top-line momentum. In addition, management guided for even faster growth in Q1.But here's the issue: Meta's artificial intelligence (AI) growth initiatives are slowing its earnings growth. And it seems to be worrying investors. The stock is down about 10% year to date.Could the stock go even lower this year? Given the staggering shift in the company's cost structure, possibly.Here is a closer look at why the stock's recent pullback might just be the beginning.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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