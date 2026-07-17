Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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17.07.2026 17:38:45
Why Meta Stock Dropped on Friday
Meta Platforms (NASDAQ: META) stock tumbled 5.3% through 11:20 a.m. ET Friday amid a tech sell-off that's dragging down the Nasdaq by about 1.5%. You can probably blame banker BMO for that.Or at least for the Meta part of the sell-off.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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