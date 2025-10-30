Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
30.10.2025 15:46:15
Why Meta Stock Is Down Big Today
Meta Platforms (NASDAQ: META) stock dropped as much as 12.1% on Thursday after the company reported strong third-quarter revenue but paired it with a forecast for significant growth in spending and capital expenditures in 2026, along with a large one-time tax charge. This plan for aggressive spending puts increased pressure on the social media company's massive infrastructure and AI (artificial intelligence) buildout to eventually translate into meaningful profit growth.Management's outlook for massive spending, combined with the fact that shares have risen sharply year to date, was enough to trigger some profit-taking.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
