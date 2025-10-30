Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
30.10.2025 15:02:39
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Meta auf 810 Dollar - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Zahlen von 840 auf 810 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswertung der Ergebnisse sei eine Herausforderung, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Er verwies dabei auf eine schwächere Prognose für das vierte Quartal, gesteigerte Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026 und ein KI-Produktportfolio, das sich in den Augen vieler Investoren erst noch beweisen müsse. Er hob zwar seine Schätzungen für den Umsatz, kürzte sie aber für den Gewinn je Aktie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT
