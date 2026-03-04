Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
04.03.2026 19:11:06
Why Palantir Stock Is Surging Today
Palantir (NASDAQ: PLTR) stock is heading higher in Wednesday's trading. The company's share price was up 4.3% as of 1:10 p.m. ET amid bullish momentum for the broader market. The S&P 500 was up 0.9%, and the Nasdaq Composite was up 1.4%. Despite bearish trading across the broader market yesterday due to war-related concerns, Palantir stock wound up closing out the daily session in the green. Investors are buying back into tech stock today, and the software stock is getting a lift from the rally.
