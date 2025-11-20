Palantir Aktie

20.11.2025 18:07:09

Why Palantir Technologies Rallied Thursday Morning

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock gained ground today, climbing as much as 5.5%. As of 11:15 a.m. ET, the stock was still up 1.8%.The artificial intelligence (AI) software and data mining specialist rallied on news that another big player in the AI space issued a blockbuster financial report.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
