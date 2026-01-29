Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
29.01.2026 21:50:03
Why Palantir Technologies Stock Slumped Today
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock tumbled on Thursday, falling as much as 6.5%. As of 3:44 p.m. ET, the stock was still down 4%.The catalyst that weighed on the artificial intelligence (AI) software and data mining specialist was a news report linking Palantir to controversy surrounding the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agency.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
