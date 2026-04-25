Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
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25.04.2026 19:57:29
Why Pegasystems Stock Plummeted This Week
Pegasystems (NASDAQ: PEGA) stock got hit with a pullback this week following the company's latest quarterly report. The low-code software specialist's share price ended the week's trading down 14.4% despite the backdrop of a 0.5% gain for the S&P 500 and a 1.5% gain for the Nasdaq Composite. Pegasystems published its first-quarter results after the market closed on April 21 and reported sales and earnings for the period that came in below Wall Street's expectations. With this week's sell-off, the stock is now down 37.5% in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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