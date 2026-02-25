Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|
25.02.2026 18:02:26
Why Photronics Stock Soared Again Today
Photronics (NASDAQ: PLAB) stock, which makes "photomasks" (a device for laying out circuit designs on a semiconductor wafer to guide where the circuits should go) for the semiconductor industry, delivered its third-in-a-row earnings beat for investors this morning. Expected to earn $0.53 per share, according to Yahoo! Finance estimates, Photronics instead earned $0.61 per share in its fiscal Q1 2026 report. Photronics shares are up 12% through 11:45 a.m. ET in response.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
