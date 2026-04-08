Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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08.04.2026 22:34:28
Why Plug Power Stock Jumped 26% in March
Plug Power (NASDAQ: PLUG) was one of the biggest surprises of March. The stock that fell nearly 34% in the four months through February jumped 26.3% last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Plug Power is still a loss-making company, but two critical "wins" in its latest quarter have refueled investor interest in the hydrogen stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Plug Power Inc.
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