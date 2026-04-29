Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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29.04.2026 19:16:22
Why Robinhood Stock Is Plummeting Today
Robinhood (NASDAQ: HOOD) stock is getting hit with big sell-offs Wednesday following the company's latest quarterly report. The company's share price was down 14.3% as of 1:15 p.m. ET. At the same point in the daily session, the S&P 500 was down 0.3%, and the Nasdaq Composite was down 0.4%. Robinhood published its first-quarter results after the market closed yesterday, posting sales and earnings that fell short of the market's expectations. As of this writing, the stock is now down roughly 38% in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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