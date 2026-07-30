Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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30.07.2026 19:30:25
Why Rocket Lab Stock Is Soaring Today
After a big sell-off yesterday, Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) share price is seeing strong gains in Thursday's trading. The space stock was up 8.3% as of 2:25 p.m. ET. The S&P 500 was up 1.4% at the same point in the session, and the Nasdaq Composite was up 2.6%. Shares had been up as much as 9.7% earlier in the day. Rocket Lab announced a significant new contract today, and the news is helping its stock bounce back from yesterday's pullback. Bullish momentum for the broader market is also playing a big role in pushing its share price higher. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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