Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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22.06.2026 19:16:59

Why Rocket Lab Stock Keeps Dropping

Is Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock bad for space stocks? In a year when Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock more than doubled ahead of the SpaceX IPO, that seems a strange question, but here's the thing:SpaceX might be both good and bad for space stocks like Rocket Lab.Case in point: This morning, SpaceX announced plans to float (a rumored) $20 billion of debt in what it's calling its "Inaugural Bond Issuance." SpaceX stock is down 10.7% through 1:10 p.m. ET on the news, and Rocket Lab is down 7.2%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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