Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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08.05.2026 16:16:42
Why Sandisk Stock Bounced Back Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock took a tumble on Thursday, sliding 5% on a report from Wall Street banker Bernstein that highlighted trouble in the spot market for computer memory.On Friday, shares of the popular computer memory-maker bounced 8.5% through 10:15 a.m. ET -- and I've got a hunch Bernstein is behind this movement as well.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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