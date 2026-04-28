Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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28.04.2026 16:38:54
Why Sandisk Stock Just Dropped
Easy come, easy go. Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock hit a new all-time high yesterday after analysts at Melius Research gave it a buy rating and a $1,350 price target, citing "unusual" demand for computer memory chips to support artificial intelligence. Sandisk stock is giving back some gains today, however, down 4.7% at 10:20 a.m. ET.And this, too, is because of AI -- OpenAI.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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