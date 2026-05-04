Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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04.05.2026 16:09:51
Why Sandisk Stock Keeps Going Up
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock soared on Friday, gaining more than 8% after beating Wall Street earnings goals with a stick -- and the hits keep coming.Shares of the popular computer memory-maker are up another 5.3% through 9:50 a.m. ET Monday morning -- Sandisk's fourth straight day of gains -- and investors can thank Wall Street for today's run.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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