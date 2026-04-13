Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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13.04.2026 16:45:34
Why Sandisk Stock Popped Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock was the best-performing S&P 500 stock of 2025, and is off to another great start in 2026 -- up 275%, and again, one of the best performers on the market. Strong support from Wall Street analysts is both an acknowledgment of the stock's performance -- and also a tailwind helping to create gains for Sandisk. Case in point: Citi analyst Asiya Merchant raised her price target on the semiconductor stock this morning. As of 10:15 a.m. ET, Sandisk stock is up 5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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