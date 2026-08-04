Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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04.08.2026 16:53:56
Why Sandisk Stock Soared Today
For the second day in a row, Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock is soaring, up 8% through 10:35 a.m. ET Tuesday.Sandisk stock gained a strong 6% higher on Monday after analysts at Morgan Stanley sounded the all-clear for artificial intelligence stocks, confirming revenues are growing fast enough to provide AI hyperscalers the cash they need to buy the semiconductor chips they want. Today, Sandisk's getting an even more Sandisk-specific catalyst:Its concept of using flash computer memory as a substitute for DRAM is catching on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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