ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
29.10.2025 21:30:00
Why ServiceNow is planning a stock split — and everything else to know from earnings
ServiceNow’s stock price has hovered near $1,000, and CEO Bill McDermott said a lower price will be more accessible to employees and investors interested in AI plays.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
