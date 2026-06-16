Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
16.06.2026 04:57:25
Why SpaceX Stock Skyrocketed Today
Shares of SpaceX (NASDAQ: SPCX) continued their ascent on Monday as the massively popular IPO stock completed its second day of trading as a public company.Image source: Getty Images.SpaceX's initial public offering (IPO) was by all accounts a blockbuster. Elon Musk's space exploration juggernaut raised $75 billion dollars by selling over 555 million shares of its stock to investors at an IPO price of $135 per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!