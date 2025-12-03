UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

03.12.2025 23:09:26

Why UnitedHealth Stock Popped on Wednesday

An analyst's price target increase for UnitedHealth Group (NYSE: UNH) stock was taken to heart by investors on Wednesday. Following news of the boost, they collectively pushed the large health insurer's stock up by almost 5% that trading session. The person behind the raise was Wolfe Research prognosticator Justin Lake. Well before market open that day, he upped his price target on UnitedHealth to $375 per share from his previous $330. He maintained his outperform (i.e., buy) recommendation as he did so.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
