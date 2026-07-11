WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
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11.07.2026 03:00:28
Why WD-40 Stock Popped Today
Shares of WD-40 (NASDAQ: WDFC) spiked on Friday after the household and industrial products maker delivered profits that handily exceeded investors' expectations.Image source: Getty Images.WD-40's net sales jumped 24% to $195 million in its fiscal 2026 third quarter, which ended on May 31. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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