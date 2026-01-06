Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 18:50:00

Why Western Digital Stock Popped Today

Western Digital (NASDAQ: WDC) took off like a rocket today, surging 15.8% through 12:25 p.m. ET after CNBC reported on surging prices for computer memory chips needed to support artificial intelligence services.Arch-rival Micron (NASDAQ: MU) stock is also up strongly today, albeit its 6%-ish gain lags Western Digital's significantly.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Western Digital Corp.mehr Nachrichten