Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
06.01.2026 18:50:00
Why Western Digital Stock Popped Today
Western Digital (NASDAQ: WDC) took off like a rocket today, surging 15.8% through 12:25 p.m. ET after CNBC reported on surging prices for computer memory chips needed to support artificial intelligence services.Arch-rival Micron (NASDAQ: MU) stock is also up strongly today, albeit its 6%-ish gain lags Western Digital's significantly.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.mehr Nachrichten
|
07.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.01.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Optimismus in New York: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
07.01.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
06.01.26