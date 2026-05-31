Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
|
31.05.2026 21:20:34
Why Zscaler Stock Plummeted This Week
Zscaler (NASDAQ: ZS) stock crashed this week after the company published results for the third quarter of its 2026 fiscal year -- which ended April 30. The cybersecurity specialist's share price moved 18.3% lower compared to where it stood at the end of the previous week's trading. Meanwhile, the S&P 500 rose 1.8%, and the Nasdaq Composite was up 2.6%. Zscaler released its fiscal Q3 report on May 26, and the stock got hit with big sell-offs despite sales and earnings for the period coming in ahead of the average Wall Street analyst estimates. The company's share price is now down roughly 49% over the last year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs
|
27.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
27.05.26
|Zscaler-Aktie bricht nach schwachem Ausblick ein - die Hintergründe (finanzen.at)
|
27.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.05.26