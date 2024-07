Wiener Börse-Handel ATX Prime schwächelt zum Handelsstart

Der ATX Prime setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr 0,34 Prozent auf 1 837,67 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 843,89 Punkte an der Kurstafel, nach 1 843,89 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 843,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 837,53 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,952 Prozent nach unten. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 19.06.2024, bei 1 800,78 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, bei 1 771,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, lag der ATX Prime bei 1 613,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,21 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Kapsch TrafficCom (+ 1,11 Prozent auf 9,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,04 Prozent auf 5,84 EUR), Semperit (+ 0,93 Prozent auf 10,86 EUR), STRABAG SE (+ 0,89 Prozent auf 39,70 EUR) und Rosenbauer (+ 0,82 Prozent auf 37,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-6,00 Prozent auf 2,82 EUR), Lenzing (-1,20 Prozent auf 33,00 EUR), PORR (-1,11 Prozent auf 14,20 EUR), DO (-1,10 Prozent auf 162,00 EUR) und voestalpine (-0,98 Prozent auf 24,16 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 284 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,282 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

