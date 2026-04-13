Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
13.04.2026 19:00:00
Will Meta Platforms' New Artificial Intelligence (AI) Model Spark a Rally?
Meta Platforms (NASDAQ: META) is aiming to be a big player in artificial intelligence (AI). Its applications are already widely used by billions of people every day, and AI could make them more useful. It may also help the business unlock more opportunities to grow its revenue at a high rate in the future.It has been investing billions into AI and created a new segment last year, Superintelligence Labs. Recently, the company unveiled its latest AI model, which, according to its data, puts it on par with other leading chatbots. Could this help the tech stock, which is down 5% this year, go on a rally?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
10.04.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.04.26
|Iran: Internet-Blackout bis Kriegsende (dpa-AFX)
|
03.04.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
31.03.26
|Freundlicher Handel in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
27.03.26
|Meta-Aktie schwächer: Streit mit Verbraucherzentralen könnte mit Vergleich enden (dpa-AFX)
|
27.03.26
|KORREKTUR/Sammelklage: Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|539,50
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.