Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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13.04.2026 19:00:00

Will Meta Platforms' New Artificial Intelligence (AI) Model Spark a Rally?

Meta Platforms (NASDAQ: META) is aiming to be a big player in artificial intelligence (AI). Its applications are already widely used by billions of people every day, and AI could make them more useful. It may also help the business unlock more opportunities to grow its revenue at a high rate in the future.It has been investing billions into AI and created a new segment last year, Superintelligence Labs. Recently, the company unveiled its latest AI model, which, according to its data, puts it on par with other leading chatbots. Could this help the tech stock, which is down 5% this year, go on a rally?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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