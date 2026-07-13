Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
13.07.2026 14:53:00
Windows 11: Microsoft plant native Smartphone-Verknüpfung
Microsoft arbeitet offenbar an einer tieferen Integration von Smartphones in Windows 11, um die Bedienung zwischen PC und Handy nahtloser zu gestalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|337,20
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Blick: ATX leichter -- DAX kaum verändert -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex stabil notiert. Die US-Börsen tendieren uneins. In Asien dominierten am Montag die Bären.