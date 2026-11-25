Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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25.11.2026 06:44:47
Workday: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 24, 2026, Workday (NASDAQ:WDAY) announced that subscription revenue rose 13% year over year to $2.532 billion. Enterprise software customers are shifting from testing artificial intelligence, or AI, to purchasing automated tools that handle corporate payroll and human resources, expanding the company's subscription addressable market. Three things management said stand out.
Customers are upgrading from core human capital management, or HCM, software that tracks worker records to specialized automated applications. Annual contract value (ACV), which measures the yearly financial value of new subscription agreements, tripled for automated features compared to last year. Enterprise buyers are paying for recurring software packages, or SKUs, thereby driving higher annualized recurring revenue (ARR) across corporate accounts.
Corporate technology leaders refuse to commit to a single software vendor for automated tools. Workday built an open architecture that connects its database with external workplace software, positioning its system as the core identity record for human staff and automated software agents.
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