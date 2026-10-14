Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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14.10.2026 05:50:44
Workday Forecasting Double Digit Revenue Growth
Workday (NASDAQ: WDAY) is incorporating artificial intelligence to enhance its services.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 11, 2026. The video was published on Oct. 13, 2026.
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