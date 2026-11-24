Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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24.11.2026 22:06:35
Workday, Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Workday, Inc. (WDAY) revealed earnings for third quarter of $237 million
The company's earnings came in at $237 million, or $0.96 per share. This compares with $252 million, or $0.94 per share, last year.
Excluding items, Workday, Inc. reported adjusted earnings of $695 million or $2.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.2% to $2.705 billion from $2.432 billion last year.
Workday, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $237 Mln. vs. $252 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $0.94 last year. -Revenue: $2.705 Bln vs. $2.432 Bln last year.
Guidance for the fiscal 2027 fourth quarter: Subscription revenues of $2.600 billion, representing growth of 10%
guidance for the fiscal 2027 full year: Subscription revenues of $9.958 billion, representing growth of 13%
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