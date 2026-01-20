Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
|
20.01.2026 14:12:33
Workday To Invest C$1 Bln In Canada
(RTTNews) - Workday, Inc. (WDAY) announced its plans to invest C$1 billion in Canada over the next five years. The announcement comes as the Canadian government advances its Canada Strong agenda, elevating responsible AI and domestic capability-building as national priorities.
Carl Eschenbach, CEO, Workday, said: "As we continue to redefine ERP for the AI era, this C$1 billion investment over the next five years will help shape Canada's digital future while supporting organizations to rethink how work gets done with AI-powered, human-centric systems."
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Workday Inc
|
16.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.at)
|
26.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
26.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)