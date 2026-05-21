Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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21.05.2026 16:42:26
Workday (WDAY) Q4 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Feb. 24, 2026 at 4:30 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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