WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
15.02.2026 15:27:00
World Computer Day: 80 Jahre ENIAC
Vor 80 Jahren wurde ENIAC der Welt vorgestellt. Nicht der erste, aber der wichtigste Computer seiner Zeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!