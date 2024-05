XETRA-Handel: MDAX steigt nachmittags

Am Dienstag gewinnt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,46 Prozent auf 27 216,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 241,518 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,015 Prozent auf 26 827,97 Punkte an der Kurstafel, nach 26 823,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 270,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 825,89 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 576,83 Punkten gehandelt. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, bei 26 050,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 27 335,32 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,41 Prozent zu. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 24,57 Prozent auf 31,54 EUR), HelloFresh (+ 7,05 Prozent auf 6,01 EUR), Nordex (+ 5,72 Prozent auf 15,35 EUR), AIXTRON SE (+ 4,94 Prozent auf 22,52 EUR) und Fraport (+ 4,40 Prozent auf 50,05 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HENSOLDT (-4,90 Prozent auf 37,62 EUR), United Internet (-3,36 Prozent auf 23,56 EUR), LEG Immobilien (-2,03 Prozent auf 80,94 EUR), Siltronic (-1,76 Prozent auf 72,70 EUR) und Knorr-Bremse (-1,75 Prozent auf 73,15 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 797 774 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 18,012 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

