FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 111 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern dürfte am 7. November über ein ordentliches drittes Quartal berichten, schrieb Christophe Menard in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Umsatz, Auftragseingang und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) sollten um 8, 15 und 14 Prozent gestiegen sein./gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
112,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105,90 €
|
Abst. Kursziel*:
5,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,93%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
