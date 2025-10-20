HENSOLDT Aktie

97,45EUR 5,65EUR 6,15%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

20.10.2025 11:31:36

HENSOLDT Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 111 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern dürfte am 7. November über ein ordentliches drittes Quartal berichten, schrieb Christophe Menard in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Umsatz, Auftragseingang und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) sollten um 8, 15 und 14 Prozent gestiegen sein./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
112,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
105,90 € 		Abst. Kursziel*:
5,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
97,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,93%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

