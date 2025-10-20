HENSOLDT Aktie
|95,95EUR
|4,15EUR
|4,52%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen dürften beim Umsatzwachstum mit plus 13 Prozent der mittelfristigen Planung des Rüstungskonzerns hinterherhnken, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Dagegen dürfte sich die operative Ergebnismarge (Ebitda) mit einem Anstieg um 0,8 Prozentpunkte gut entwickelt haben. Lemarie sieht Hensoldt auf einem guten Weg zu den Jahreszielen. Das Unternehmen könnte allerdings die Umsatz-Zielspanne vor dem Kapitalmarkttag am 11. November nach unten hin eingrenzen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2025 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2025 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
105,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
95,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,12%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten
|
17.10.25
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.10.25
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.10.25
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.10.25
|Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gewinnmitnahmen: Neue EU-Milliarden, Ukraine-Hoffnung & Co. (dpa-AFX)
|
17.10.25
|MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
17.10.25