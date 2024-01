XETRA-Handel SDAX präsentiert sich leichter

Am Freitag notiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,91 Prozent schwächer bei 13 449,88 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 110,866 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,326 Prozent auf 13 529,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 573,38 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 380,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 529,13 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 4,10 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 210,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, notierte der SDAX bei 12 559,00 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.01.2023, den Stand von 12 345,04 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Dürr (+ 3,56 Prozent auf 20,96 EUR), Ceconomy St (+ 2,46 Prozent auf 2,42 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,06 Prozent auf 7,92 EUR), Klöckner (+ 2,00 Prozent auf 6,89 EUR) und Vossloh (+ 0,85 Prozent auf 41,35 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Hypoport SE (-4,02 Prozent auf 160,00 EUR), SGL Carbon SE (-3,23 Prozent auf 6,15 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,22 Prozent auf 15,62 EUR), Energiekontor (-2,94 Prozent auf 75,90 EUR) und CompuGroup Medical SE (-2,71 Prozent auf 35,24 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die pbb-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 328 859 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 10,230 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die TRATON-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

