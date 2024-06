XETRA-Handel: So bewegt sich der TecDAX aktuell

Der TecDAX gewinnt am dritten Tag der Woche an Wert.

Am Mittwoch geht es im TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,04 Prozent auf 3 464,12 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 522,971 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,063 Prozent auf 3 430,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 428,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 464,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 420,93 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,274 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, lag der TecDAX bei 3 404,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2024, wies der TecDAX 3 464,11 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, wies der TecDAX 3 230,00 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 3,45 Prozent auf 45,04 EUR), EVOTEC SE (+ 3,27 Prozent auf 9,16 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,11 Prozent auf 62,90 EUR), SAP SE (+ 2,98 Prozent auf 180,62 EUR) und Infineon (+ 2,15 Prozent auf 38,46 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-2,48 Prozent auf 33,86 EUR), 1&1 (-1,64 Prozent auf 16,82 EUR), United Internet (-0,83 Prozent auf 21,40 EUR), QIAGEN (-0,18 Prozent auf 40,98 EUR) und Bechtle (-0,13 Prozent auf 46,10 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 120 318 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 206,389 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,34 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at