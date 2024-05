XETRA-SCHLUSS/DAX am Feiertag in Rekordlaune

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem verhaltenen Start in den Tag ist es am deutschen Aktienmarkt ab Mittag deutlich nach oben gegangen. Den entscheidenden Impuls dürfte die Bank of England gegeben haben. Sie bestätigte zwar einmal mehr die Leitzinsen auf dem aktuell hohen Niveau, ihre Aussagen wurden aber an der Börse dahingehend interpretiert, dass der Juni ein guter Zeitpunkt sein könne, den Zinssenkungszyklus in Großbritannien zu starten. Das ist just der Termin, an dem auch von der Europäischen Zentralbank eine erste Leitzinssenkung erwartet wird. Zu guter Letzt legten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA zu, was darauf hindeutete, dass die bremsende Kraft der Zinspolitik der US-Notenbank nun auch den dortigen Arbeitsmarkt erreicht. Auch dies könnte ein kleiner Baustein sein, dass eine Zinssenkung in den USA eher früher als später kommt.

Auch wenn die Berichtssaison an Christi Himmelfahrt eine Pause einlegte, lieferte sie bisher mehr positive Überraschungen, was Käufer an die Börse zieht. Getreu dem Motto, die Hausse nährt die Hausse, dürften auch am Terminmarkt in die Aufwärtsbewegung hinein Käufe ausgelöst worden sein, die an einem wenig liquiden Feiertagshandel die Notierungen nach oben trieb. Am Ende summierte sich das DAX-Plus auf 1 Prozent auf 18.687 Punkte, das neue Rekordhoch liegt bei 18.699 Zählern. Im DAX wurden Schwergewichte wie Allianz und Mercedes-Benz ex Dividende gehandelt. Daneben schütteten auch MTU und Vonovia aus. Aus der zweiten Reihe notierten Freenet, Wacker Chemie, KSB, Deutz, Jost Werke und weitere "ex".

Analysten schrauben Kursziele nach oben

Unternehmensnachrichten waren rar. Siemens Energy stellten mit einem Plus von 3,3 Prozent den Gewinner im DAX. Den Impuls lieferten die Analysten aus dem Hause der HSBC, die bei weiterer Klarheit über den Turnaround-Plan eine weitere Erholung der Margen erwarten. Die Kollegen von Morgan Stanley schraubten das Kursziel der Deutschen Post leicht nach oben und bestätigten ihr Overweight-Rating, was die Aktie mit einem Plus von 1,7 Prozent honorierte.

Die Aktien der Commerzbank wie auch der Deutschen Bank gingen etwas leichter aus dem Handel, da ihre Ertragskraft unter sinkenden Zinsen tendenziell leidet. Als Profiteur sinkender Zinsen gilt Gold , hier legte der Preis je Feinunze um 1 Prozent auf 2.333 Dollar zu. Nach dem Kursfeuerwerk bei Puma am Vortag in Folge des positiven Analysten-Calls folgten am Donnerstag die positiven Kommentare plus Hochstufungen, die den Aktienkurs um weitere 4,7 Prozent nach oben schoben.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.686,60 +1,0% +11,51%

DAX-Future 18.810,00 +1,0% +9,34%

XDAX 18.691,79 +1,0% +11,47%

MDAX 26.718,27 +0,1% -1,54%

TecDAX 3.378,72 +0,8% +1,24%

SDAX 14.795,57 +0,3% +5,98%

Bund-Future 131,04 -31

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 29 11 0 2.860,7 56,1 76,4

MDAX 25 24 1 382,5 19,0 34,0

TecDAX 22 6 1 632,5 16,0 22,9

SDAX 41 27 2 67,5 5,1 11,2

