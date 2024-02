XETRA-SCHLUSS/Leichte Verluste vor Fed-Entscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend mit kleinen Verlusten geschlossen. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 16.904. Die Anleger hielten sich bedeckt. Allgemein wird erwartet, dass die Fed den Leitzins nicht antasten wird. Der Markt erhofft sich aber Hinweise auf Zinssenkungen. Das berge die Gefahr einer Enttäuschung, hieß es im Handel. Wie die Deutsche Bank in einer Studie aufzeigte, sind die Finanzmärkte historisch betrachtet schlecht darin, zinspolitische Wendepunkte zeitlich korrekt zu terminieren.

Infineon verbilligten sich um 1,4 Prozent, Aixtron gaben um 1 Prozent nach. Händler verwiesen dazu auf einen eher enttäuschenden Ausblick des US-Chipherstellers AMD. Aufwärts ging es dagegen mit Immobilienaktien angesichts sinkender Marktzinsen nach schwächeren US-Arbeitsmarktdaten und günstigen Inflationszahlen aus Europa. Vonovia rückten 2,4 Prozent vor, TAG kamen sogar auf ein Plus von 6,3 Prozent.

Für Atoss Software ging um 4,1 Prozent nach oben. Hier lagen die Geschäftszahlen in der Breite über den Erwartungen.

Einhell schlossen unverändert. Zunächst hatte sich das Papier leicht belastet gezeigt nach vorläufigen Umsatzzahlen für das abgelaufene Jahr. Demnach ging der Umsatz auf 972 Millionen Euro von 1,032 Milliarden im Jahr davor zurück. Zum Ziel gesetzt hatte sich Einhell Anfang Oktober noch 1,0 Milliarde Euro Umsatz. Damit wurde die Prognose knapp verfehlt.

Prosieben gewannen 4,3 Prozent. Stützend dürften Aussagen von Großaktionär MediaForEurope (MFE) gewirkt haben. Laut einem Reuters-Bericht soll der MFE-Chef, Pier Silvio Berlusconi , den Medienkonzern aufgefordert haben, auf die aktuell schwierige Situation zu reagieren und sich von Teilen des Nicht-Kerngeschäfts zu trennen. Es brauche konkrete und definitive Entscheidungen, soll Berlusconi erklärt haben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.903,76 -0,4% +0,91%

DAX-Future 17.004,00 -0,4% +0,43%

XDAX 16.905,73 -0,4% +0,82%

MDAX 25.959,00 -0,2% -4,34%

TecDAX 3.342,32 -0,3% +0,15%

SDAX 13.836,06 +0,3% -0,89%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,80 +91

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 19 20 1 3.970,7 85,8 62,6

MDAX 20 29 1 443,1 22,5 17,9

TecDAX 13 16 1 831,7 18,5 15,4

SDAX 34 33 3 121,5 8,5 6,5

===

