Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
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10.04.2026 16:00:00
Xiaomi Pad 8 im Test: Wer benötigt noch ein teures Tablet?
Erstaunlich flott, 3K-Display mit 144 Hz und günstig: Das Xiaomi Pad 8 hinkt im Test dem Pro-Modell kaum hinterher. Ist es sogar die bessere Wahl?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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