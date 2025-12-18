Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|
18.12.2025 18:08:00
Zu Schadenersatz verpflichtet: Teilerfolg für Hoteliers gegen Booking.com
Das Landgericht Berlin hat geurteilt: Booking.com haftet prinzipiell für Schäden, die durch unzulässige Preisvorgaben entstanden sind. 1099 Kläger profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
