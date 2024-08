Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Heute legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 4 345,75 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 4 352,29 Punkte an der Kurstafel, nach 4 351,03 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 341,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 365,29 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 577,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 525,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der STOXX 50 3 973,51 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,20 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,39 Prozent auf 4,40 GBP), Glencore (+ 0,99 Prozent auf 4,09 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,83 Prozent auf 27,99 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,78 Prozent auf 438,20 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 0,74 Prozent auf 42,11 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Airbus SE (ex EADS) (-0,60 Prozent auf 133,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,43 Prozent auf 57,56 EUR), Nestlé (-0,38 Prozent auf 88,66 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,36 Prozent auf 36,04 EUR) und SAP SE (-0,20 Prozent auf 189,54 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 251 127 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 543,229 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at