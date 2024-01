Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 7 683,96 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,389 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 694,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7 694,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 717,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 675,07 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 554,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 492,21 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 724,94 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Severn Trent (+ 1,99 Prozent auf 26,17 GBP), GSK (+ 1,76 Prozent auf 15,76 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,75 Prozent auf 18,95 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,60 Prozent auf 7,75 GBP) und F&C Investment Trust (+ 1,29 Prozent auf 9,43 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Beazley (-4,35 Prozent auf 5,28 GBP), JD Sports Fashion (-4,19 Prozent auf 1,14 GBP), Ocado Group (-3,59 Prozent auf 7,08 GBP), RS Group (-2,49 Prozent auf 7,67 GBP) und StJamess Place (-2,25 Prozent auf 6,33 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 30 139 934 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 194,162 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,43 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Vodafone Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

