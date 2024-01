Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Schlussendlich zogen sich die Anleger in New York zurück.

Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,53 Prozent auf 16 282,01 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,475 Prozent auf 16 290,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16 368,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 419,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 276,43 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,31 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15 839,67 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 14 776,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 10 914,80 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 2,31 Prozent auf 58,07 USD), Align Technology (+ 2,01 Prozent auf 261,36 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1,32 Prozent auf 416,15 USD), DexCom (+ 1,30 Prozent auf 121,83 USD) und MercadoLibre (+ 1,29 Prozent auf 1 519,38 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-5,12 Prozent auf 24,26 USD), ON Semiconductor (-3,92 Prozent auf 76,20 USD), NXP Semiconductors (-3,85 Prozent auf 207,76 USD), Enphase Energy (-3,72 Prozent auf 118,07 USD) und Charter A (-2,82 Prozent auf 375,75 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 640 359 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,640 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,70 erwartet. Mit 7,65 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at